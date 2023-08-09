Режиссер из Новосибирска Кабанов снял фильм про 34-летнего девственника весом 40 кг

Режиссер из Новосибирска Дмитрий Кабанов снял фильм о 34-летнем Ильмире Насертдинове. Мужчина отличается сильной худобой, из-за чего не раз сталкивался со скинни-шеймингом.

Житель Уфы Ильмир Насертдинов весит всего 40 кг при росте в 173 сантиметра. Из-за этого он не раз становился объектом скинни-шейминга. Много лет его высмеивают и осуждают за его телосложение.

Мужчина с детства был худым, а сейчас, в 34 года, он весит 40 кг при росте 173 сантиметра.

Ильмир пробовал различные способы и средства, чтобы набрать вес, однако ему пока ничего не помогло.

"Худоба — главная проблема моей жизни"- заявил Ильмир, у которого никогда не было ни отношений с девушками, ни друзей. Он уверен, что вес стал причиной его тотального одиночества.

Напомним, в июле режиссер из Новосибирска Кабанов снял фильм о хозяйке приюта со 120 крысами.