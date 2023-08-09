В Новосибирске МАСС назвали опасным купание на Бугринской косе

Специалисты муниципальной аварийно-спасательной службы выехали на место гибели мужчины на Бугринской косе и разъяснили, где безопасно отдыхать вблизи воды.

5 августа с Бугринской косы до ближайшего острова переплывали несколько человек. Очевидцы успели помочь одному из переплывающих. Его передали бригаде скорой медицинской помощи. Несмотря на усилия отдыхающих один человек пропал на воде. После проведения водолазных работ спасатели обнаружили тело.

Как отметил заместитель начальника МАСС Алексей Шилов, безопасно отдыхать можно только на официальной территории Бугринского пляжа, а всё остальное — места неорганизованного отдыха.

«Мы неоднократно информировали горожан, что именно коса опасна для купания из-за очень сильного речного течения. На этом месте ежегодно гибнут люди. Они переплывают на остров, а обратно вернуться не могут. Если вас снесло течением и вы попали на остров, то нужно на нем остаться и звать на помощь. Здесь дежурят матросы-спасатели, оперативная группа работает в круглосуточном режиме — она доберется до косы максимум за 2 минуты. В этом году «снимали» с косы человек 6-8», — отметил Алексей Шилов.

Территория официально оборудованного Бугринского пляжа находится по левую сторону от косы (если смотреть с берега), где установлены пляжные красные зонты. Остальная территория косы — запрещенное место для купания. Сейчас из-за качества воды на Бугринском пляже выставлены аншлаги и вывешен красный флаг, предупреждающие о запрете купания. В период, когда можно купаться, зона для купания обозначается буйками — 25 метров от глубины 1,3 метра.

«Несмотря на то, что купание на всех водоемах запрещено, спасательные посты работают в местах массового неорганизованного отдыха. Матросы-спасатели проводят профилактическую работу, раздают информационные листовки, объясняют, где купание запрещено. Кроме спасателей работает оперативная группа на воде — она мониторит всю реку Обь. Отделы ГО и ЧС районов также проводят разъяснительную работу среди отдыхающих во время рейдов», — отметил Алексей Шилов.

В этом году на территории Новосибирска в местах неорганизованного отдыха погибли десять человек.

Напомним, что в этом году для отдыха и купания подготовлены шесть пляжей: Бугринский пляж, четыре пляжа парка культуры и отдыха «У моря Обского» на улице Софийской и пляж «Звезда». На данный момент пробы воды на них не соответствуют нормам по санитарно-микробиологическим показателям — купание не рекомендуется. Для информирования горожан выставлены аншлаги «Купание запрещено» и вывешены предупреждающие флаги. В 2022 году было зафиксировано пять случаев заражения из-за качества воды.