В Новосибирске после ремонта открыли производственный корпус завода «ЭЛСИБ»

Промышленное производство Новосибирской области прирастает темпами выше среднероссийских.

Губернатор Андрей Травников принял участие в открытии обновлённого производственного корпуса завода «ЭЛСИБ», ознакомился с текущим состоянием дел на предприятии и пообщался с сотрудниками завода. На встрече также назвали статистические данные о восстановлении промышленности в регионе.

По итогам 2022 года в Новосибирской области индекс промышленности достиг уровня 2021 года. В среднем по России этот показатель составляет 99,4%, в НСО — 100,3%.

По словам Андрея Травникова, завод «ЭЛСИБ» — это гордость Новосибирской области. В производственном корпусе обновили оборудование, что способствует увеличению показателей предприятия. Генеральный директор завода Дмитрий Безмельницын отметил, что выручка растёт год от года в разы. Это связано с увеличением числа продукции, в особенности турбо- и гидрогенераторов.

Товары НПО «ЭЛСИБ» ПАО поставляют во все регионы России, а также за рубеж. Постоянные клиенты —атомная станция «Куданкулам» в Индии, строящаяся АЭС «Руппур» в Бангладеше, строящаяся АЭС «Аккую» в Турции, а также контракты с Китаем и Болгарией. В ближайшее время в Египте начнётся строительство АЭС «Эль-Дабаа», и директор завода надеется стать партнёром строительства.

В Новосибирской области реализуется госпрограмма по развитию промышленности и повышению её конкурентоспособности. Также предприятия могут воспользоваться поддержкой Государственного фонда развития промышленности в регионе.