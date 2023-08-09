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общество культура

В Новосибирске рассказали о планах не пускать в дендропарк посетителей на электросамокатах

Фото минприроды НСО

Министр природных ресурсов и экологии Новосибирской области рассказал о планах развития дендропарка.

В Новосибирске планируют сделать контролируемым вход в дендропарк. Об этом сообщил BFM-Новосибирск со ссылкой на министра природных ресурсов и экологии Новосибирской области Евгения Шестернина.

По его словам, там хотят установить пункт охраны. При этом плату за вход брать не будут. Шестернин подчеркнул, что за входом в парк надо следить, поскольку туда, например, нельзя пускать людей на электросамокатах.

При этом о дальнейших перспективах развития парка говорить еще рано, так как еще не утверждена концепция реконструкции дендропарка. Для ее разработки будут привлекать общественников и экспертов.

В прошлом месяце на портале change.org опубликовали петицию против реконструкции дендропарка.

Напомним, в прошлом году в новосибирском дендропарке заблудились две школьницы.

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Марина Домрачева
Журналист

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