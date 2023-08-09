В Новосибирске школа №54 откроется 1 сентября

Праздничное мероприятие в честь Дня строителя в Новосибирске в этом году прошло в новом здании школы № 54. Мэр Анатолий Локоть поздравил работников отрасли с профессиональным праздником, а также осмотрел новый образовательный объект.

День строителя по традиции отмечается в одном из объектов, который сдаётся в текущем году. В этот раз таким местом стала школа № 54. Как отметил мэр, остановить учебный процесс приступить к сносу прежнего здания школы, находящегося в аварийном состоянии, решили в 2019 году.

«Мы столкнулись с недоверием со стороны родителей, жителей микрорайона, ветеранов, которые здесь учились или работали. А сегодня перед нами новое здание, с самым современным оснащением для учёбы детей. И что самое главное – школа будет готова не в конце года, не в декабре, как было прописано в контракте, а к 1 сентября. И это лишь один объект из многих других, построенных в этом году. От имени всех новосибирцев благодарю строителей за их непростой труд и поздравляю с профессиональным праздником!» — подчеркнул глава города.

По словам директора средней общеобразовательной школы № 54 с углублённым изучением предметов социально-гуманитарного цикла Юлии Езерской, с 1 сентября начинается образовательный процесс. В здании разместятся ученики 5-11 классов, всего – 485 детей. Все они будут заниматься в одну смену. Оснащение классов полностью отвечает современным требованиям.

Как рассказала Юлия Езерская, старое здание было двухэтажным, с узкими коридорами. Кабинетов не хватало на всех учеников. Тем временем новая школа отличается простором: благодаря большим холлам, в учреждении можно будет проводить крупные праздники.

«На третьем этаже у нас музей, на четвёртом – атриум, где проводятся уроки рисования. Всего в школе 23 учебных кабинета, из них три специализированных – физика, химия и биология – оснащённые современным цифровым оборудованием, позволяющим вести научную деятельность. Предусмотрены отдельные мастерские для мальчиков и девочек. Появился центр инженерного мышления, актовый зал, где мы можем организовать театральную студию. Возможностей открывается очень много», — объяснила Юлия Езерская.

Здание построено по нетиповому проекту. Главной задачей было встроить школу в небольшую территорию, ограниченную сложившимся микрорайоном.