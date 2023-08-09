В Новосибирске собрали 25,5 млн рублей на операцию в США мальчику со редким пороком сердца

Трехлетнему Семену Григорьеву из Новосибирска проведут уникальную операцию в Америке.

Три года назад в семье Григорьевых родился долгожданный малыш Семен. Долгие годы его маме Александре ставили диагноз "бесплодие", и она даже не надеялась когда-либо забеременеть. Но на 10-ю годовщину свадьбы они с супругом узнали счастливую новость, рассказывает “МК в Новосибирске”.

На втором скрининге врачи предупредили будущих родителей, что у малыша может быть порок сердца. После родов диагноз подтвердился: у ребенка не работал правый желудочек. Ему сделали две операции. Мальчик постоянно тяжело дышал и был синего цвета. Развивался он тоже с большим запозданием. Сейчас он любит играть с книжками, а вот активные игры даются ему с трудом.

В три года Семену должны были сделать третью операцию, однако после нее ребенка ждало только паллиативное лечение. Поэтому родители начали искать место, где ему сделают “радикальную коррекцию сердца”. В итоге это оказалась клиника в городе Бостон в США. Хирург Педро дель Нидо из клиники Boston Children's Hospital согласился сделать малышу столь сложную ситуацию. Но счет за нее составил 281 тысячу долларов — это более 25 млн рублей.

При помощи нескольких фондов сумму удалось собрать. В конце сентября семья летит в Бостон, а в октябре должны провести операцию. Изначально Семена хотели прооперировать еще летом, но из-за курса доллара нужная сумма все время увеличивалась. В июле кто-то анонимно пожертвовал 5,5 млн рублей и сбор наконец-то закрыли.

Напомним, в июле в Новосибирске стартовал сбор на операцию для двухлетнего Нестора.