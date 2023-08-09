В Новосибирске вузы начали публиковать списки поступивших

НГУ и НГТУ опубликовали списки поступивших абитуриентов.

В Новосибирске высшие учебные заведения опубликовали на своих сайтах списки поступивших. Так, уже известно, кто стал студентом НГТУ и НГУ.

В среду, 9 августа, НГТУ и НГТУ опубликовали списки поступивших на основном этапе зачисления абитуриентов.

Из соображений конфиденциальности и безопасности в списках поступивших указаны не фамилии и имена поступивших, а их СНИЛС или индивидуальные номера. На каждую специальность заготовлен отдельный список.

Подать оригинал аттестата и согласия на зачисление можно было до 3 августа. Узнать, прошли ли вы, можно на сайте вуза: для НГУ это раздел «Абитуриенты», затем «Факультет/институт», «Направление/специальность», «Основание поступления». Для НГТУ — раздел «Поступающим» и «Рейтинговые списки».

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске вузы открыли 10 новых специальностей для абитуриентов в 2023 году.