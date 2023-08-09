В Новосибирской области потерялся 86-летний пенсионер из Мошково

Уже сутки ничего неизвестно о местонахождении 86-летнего Геннадия Погорелова из Новосибирской области.

Поисковый отряд “Лиза Алерт Новосибирской области” объявило о поисках 86-летнего Геннадия Погорелова из Мошково. Об этом сообщается на официальной странице волонтеров в “ВКонтакте”.

“Пропал #Погорелов Геннадий Иванович, 86 лет, п.г.т.Мошково, Новосибирская область. 8 августа 2023 года ушел в неизвестном направлении”, — говорится в сообщении.

По данным поисковиков, мужчина нуждается в медицинской помощи. Он худощавого телосложения, его рост около 168 см. У Погорелова седые волосы, серые глаза. В день пропажи он был одет в черные брюки, голубую рубашку, зеленую кепку и зеленые галоши.

Всех, кому известно что-либо о местонахождении пенсионера, просят позвонить по следующим номерам: 112, 8 (800) 700 54 52.

Напомним, также 9 августа стало известно о поисках 57-летнего жителя Пашино в Новосибирске.