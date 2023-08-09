В Новосибирской области требуют отставки двух чиновников из-за коррупции

Глав двух районов Новосибирской области требуют уволить.

В Новосибирской области потребовали отставки глав Колыванского и Убинского районов.

Сначала источник Сиб.фм сообщил о требовании прокурора Убинского района уволить главу района Олега Конюка. По результатам антикоррупционной проверки выяснилось, что он взял к себе на работу двух родственников и неоднократно премировал их. Совет депутатов Убинского района после внесения прокуратуры постановил устранить нарушения, но увольнять чиновника не стал. Прокурор не согласился с их решением и обратился в суд.

При этом глава Убинского района и раньше попадал в новостные ленты. В прошлом году его оштрафовали на 800 тысяч рублей после убийства лосихи и лосят. После этого Конюка уволили, однако затем вновь избрали главой района.

В Колыванском районе правоохранители тоже потребовали отставки отставки главы Евгения Артюхова из-за нарушения антикоррупционного законодательства.

Согласно информации из картотеки дел, прокуроры потребовали уволить чиновника «в связи с несоблюдением ограничений, запретов, неисполнением обязанностей, установленных ФЗ «О противодействии коррупции».

Евгений Артюхов изначально был избран главой Колыванского района в 2018 году. Два месяца назад его переизбрали на второй срок.