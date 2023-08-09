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проиcшествия

Водитель Kia Rio сбил 11-летнего мальчика во дворе дома в Новосибирске

Фото ГИБДД по Новосибирску

В Ленинском районе Новосибирска произошла авария, в которой пострадал ребенок.

В среду, 9 августа, во дворе многоквартирного дома в Ленинском районе Новосибирска водитель иномарки сбил мальчика, выбежавшего из-за припаркованной машины. Об этом сообщила ГИБДД по городу.

“09.08.2023 в 18 часов 10 минут на территории Ленинского района г. Новосибирска водитель 1983 года рождения, управляя автомобилем КИО РИО двигался по внутридворовой территории со стороны улицы Троллейная в сторону улицы Пермская и в пути следования напротив дома по улице Пархоменко д. 72 совершил наезд на пешехода, который выбежал из-за припаркованного транспортного средства справа налево по ходу движения автомобиля”, — говорится в сообщении ведомства.

После аварии ребенка доставили в больницу для уточнения травм. Полицейские устанавливают обстоятельства происшествия.

Напомним, 9 августа на Гусинобродском шоссе в Новосибирске произошло тройное ДТП.

#ДТП #Новосибирск.
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Марина Домрачева
Журналист

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