Жители новых регионов РФ смогут отдать свой голос на выборах в Ленобласти

Для тех, кто не сможет прийти на участок, ― будет организовано выездное голосование.

В Ленобласти откроют экстерриториальные участки для голосования на выборах с 1 по 4 сентября для жителей новых регионов России. Об этом сообщает Online47.

На территории региона смогут проголосовать жители ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Такая мера была принята для того, чтобы у жителей новых регионов была возможность отдать свой голос на выборах, если они находятся за пределами своего региона.

Кроме того, четыре участка открыты во Всеволожске, в Тихвине, в Гатчине и Кингисеппе.

Напомним, Андрей Травников подал документы для регистрации на выборы губернатора Новосибирской области.