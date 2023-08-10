Чудотворная молитва для тех, кто хочет забеременеть: все пройдёт как по маслу

Детей даёт только Бог, говорят мудрые бабушки и рекомендуют идти не в больницу, а в храм. Портал «Сиб.фм» публикует текст древней мощной молитвы о желанной беременности и названия икон, перед которыми её лучше читать.

В современном мире всё чаще появляются бездетные пары, которые по медицинским показаниям могут иметь детей, но по факту беременность не случается. Когда врачи разводят руками, можно обратиться за помощью Небес (Господа, Вселенной, Высших сил и тому подобное). Однако и в здесь нужно знать как, когда и к кому прийти с подобной просьбой.

Российские священнослужители единодушно рекомендуют таким парам сначала причаститься и исповедоваться, а затем молиться с чистым сердцем и душою. Также они отмечают, что молитва будет услышана лишь при условии твёрдой веры в неё и в то, что человек просит. За многие тысячелетия в православном христианстве обозначились наиболее сильные молитвы. Было замечено, что после них сотни бездетных пар смогли родить ребёнка.

Одно из таких мощных обращений к Небесам рассчитано на совместное прочтение обоими супругами:

«Услышь нас, Божьих рабов Твоих (имена супругов), Всемогущий и Милосердный Всевышний, да молитвами нашими послана будет помощь Твоя. Молим, будь снисходителен, Боже, к молитвенным словам нашим, вспомни Свой закон об увеличении человеческого рода и будь Покровителем нашим, да с Твоей помощью сохранится установленное Тобою же. Господи, Ты смог сотворить своею силою могучею из ничего все и положил всего начало в бескрайнем мире существующего: создал человека по образу своему и высочайшей тайной освятил супружества союз с церковью. Сглянься, Всевышней Боже, на рабов своих (имена супругов), соединенных союзом супружеским и молящих о помощи Твоей, да придет на нас милость Твоя божественная, да станем плодовиты и сможем мы увидеть сынов и дочерей своих, до 3-го и 4-го рода, и до глубокой старости доживем и придем в Небесное Царство через Господа Бога Иисуса нашего Христа. Аминь».

Но чаще всего женщины, желающие родить дитя, молятся в одиночестве (имеют на это полное право). По мнению экспертов православного портала «ПравМир.ру», такую молитву нужно читать перед иконой Пресвятой Богородицы:

«О, Дева Богородица, Пресвятая Мать Господа нашего Всевышнего, заступница скоропослушная наша, к Тебе обращаюсь и прибегаю с верой искренней. Посмотри с высоты небесного величия на меня, грешную Божью рабу (имя), припадаю к иконе святой, услышь молитву мою смиренную. Прошу, моли Сына Своего, чтоб озарил душу мою мрачную светом благодати Божественной и пусть очистит мой ум от черных помыслов, да успокоит мое сердечко страждущее и исцелит раны глубокие его. Пусть вразумит меня, рабу свою (имя), на всякие добрые дела и укрепит здравый смысл, да пусть простит все сделанное зло мною и избавит от вечных мук и не лишит Царствия Своего Небесного. О, Богородица Пречистая, Ты велела повелевающим всем приходить к Тебе с чистою верою, не дай погибнуть мне в глубокой бездне тяжких грехов моих. На Тебя уповаю и надеюсь на спасение, и покрову Твоему поручаю себя навек. Благодарю и Славлю Бога нашего, что послал он мне счастье безмерное супружеское. Молю, Дева Пресвятая, лишь Твоими молитвами Господь Бог пошлет мне и мужу моему дите долгожданное, да дарует Бог мне плод моего чрева. Да закрепится он волею Бога и во славу Его. Поменяй скорбь душ наших на радость родительскую. Аминь».

Также обращаться с просьбой о рождении долгожданного ребенка можно перед следующими иконами:

· Икона Богородицы «Помощь в Родах».

· Феодоровская икона Божией Матери.

· Икона Божией Матери «Млекопитательница».

· Грузинская икона Божией Матери.

· Икона Божией Матери «Взыграние Младенца».

Кроме того, хорошо откликаются на молитвы иконы — Нечаянная Радость, Скоропослушница, Целительница, Утоли моя печали и Серафимо-Дивеевская.