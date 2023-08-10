Емельяненко заявил о желании провести бой с Тайсоном

Файтер готов к поединку против американского боксёра.

Российский боец смешанных единоборств Фёдор Емельяненко заявил о своём желании провести боксерский поединок с Майком Тайсоном. Об этом он сообщил в интервью The MMA Hour.

«В MMA я никогда не вернусь, потому что это обещание. Но я хотел бы попробовать себя в боксе, мне это интересно. Есть ли у меня мечта, с кем бы хотел бы провести бой? Вы знаете, у нас показывали бой Майка Тайсона с Роем Джонсом... Было бы интересно с Майком Тайсоном», — сказал он.

Спортсмен также подчеркнул, что успел бы подготовиться к поединку до 28 октября и хотел бы провести его на турнире в Саудовской Аравии, где состоится бой между Тайсоном Фьюри и бойцом ММА Фрэнсисом Нганну.

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