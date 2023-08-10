Кинотеатр в Тюмени первым в России начал показывать экранную копию «Барби»

Пока прокатывают пиратскую версию с рекламой.

В России экранную копию нашумевшего фильма «Барби» одним из первых начал показывать кинотеатр под открытым небом Gorkiy Cinema в Тюмени. Об этом сообщает RTVI.

Организатором проката выступил некий Владимир. Стоимость билетов начинается от 300 рублей. Однако уже первые зрители фильма пожаловались на проблему. Оказалось, что «Барби» прокатывают с многоголосой озвучкой и рекламой букмекерской конторы.

В разговоре с RTVI Владимир подтвердил, что копию картины получили пиратским способом и в ней действительно содержится реклама. Но организатор заверил, что уже к следующему показу водные знаки уберут.

Напомним, в кинотеатрах Новосибирска не будут показывать фильм «Барби» с Гослингом и Робби.