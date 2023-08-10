Матиас Норманн разорвал контракт с «Динамо» из-за атаки дронов на Москва-сити

В «Динамо» заявили, что Норманн воспользовался атакой дронов по Москве, чтобы уйти бесплатно.

Генеральный директор футбольного клуба «Динамо» Павел Пивоваров заявил, что норвежский полузащитник Матиас Норманн расторг контракт, воспользовавшись нападением беспилотником на Москва-сити.

По пловам Пивоварова, футболист не был эффективен в последних матчах, отказался от релокации, которую ему предложил клуб, и покинул Россию до окончания контракта, который закончится в середине августа.

Игрок попрощался со всеми на базе клуба до следующего дня, а затем направил руководству письмо о расторжении.

Генеральный директор клуба заявляет, что это только предлог для того, чтобы покинуть «Динамо» бесплатно вопреки условиям контракта.

Российская карьера Норманна началась в 1019 году. В январе он попал в «Ростов», в 2021 его отдали в аренду «Норвич Сити» с правом выкупа, однако англичане предпочли его вернуть по окончанию сезона. Летом 2022 года он на правах аренды вступил в «Динамо», и результативно отыграл за московский клуб 14 матчей.

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