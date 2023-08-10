Мэрия Новосибирска прокомментировала отмену автобуса №4

В мэрии Новосибирска объяснили отмену автобусного маршрута №4.

В Новосибирске отменили автобусный маршрут №4. В мэрии Новосибирска прокомментировали такое решение по запросу издания «Прецедент».

Автобусы перестанут ходить по маршруту №4 с 1 сентября. Жителям в качестве альтернативы предложили пользоваться другим маршрутом, по которому ходят автономные троллейбусы. Но проблема в том, что остановка четвертого автобуса находится на расстоянии двух километров от остановки маршрута №4 — и идти до неё приходится либо по шпалам, либо вдоль дороги без тротуаров и пешеходных переходов. Также вне зоны досягаемости троллейбусов остаётся поликлиника №18.

В мэрии ответили, что маршрут автобуса №4 будет дублироваться троллейбусами: усилят маршрут №8 и изменят его маршрут, чтобы он проходил через Станционную и 2-ю Станционную. Запустят троллейбус №29 по маршруту «Ул. Александра Чистякова – ЖК «Новомарусино». По нему будут ходить 24 троллейбуса для обслуживания «Дивногорского» и «Новомарусино». Если на этом участке сохранит автобусный маршрут №4, это приведёт к перенасыщению дорожной сети, считают в мэрии.

Насчет отдалённости остановок в мэрии ответили, что для жителей Криводановского карьера доступны остановки «Мехколонна», «ул. Большая», «ЖК «Новомарусино» и «с/х Левобережный», с которых можно без пересадок собраться до Станционной улицы.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске доля поездок граждан на муниципальных автобусах выросла до 30% с 2019 года.