Не давай в долг! Что ещё нельзя делать в день Прохора-Пармена 10 августа

День памяти двух православных Апостолов, пострадавших за веру и Христа, в отличие от иных церковных торжеств, благоприятен для сельскохозяйственных работ. Однако день налагает на верующих и запреты. Портал «Сиб.фм» публикует все подробности 10 августа 2023 года.

Согласно священному писанию, Прохор и Пармен были обычными крестьянами. Первый последовал за апостолом Петром и пострадал за Христа в Антиохии, а второй проповедовал христианскую веру в Македонии, где впоследствии принял мученическую смерть во II веке. Но даже таких скудных сведений достаточно для того, чтобы верующие помнили о них.

Память апостолов Прохора и Пармена чтут ежегодно 10 августа. В народном календаре этот день назван «Прохоры — Пармены» и считался благоприятным для сельскохозяйственных работ (сбор созревшего к этому дню картофеля, овощей, ягод). Согласно примете, собранные в этот день лесные ягоды (последний в сезоне урожай) нужно было отдать случайному встречному – это залог богатого урожая в будущем году.

Особо в этот день на Руси славили и чествовали кузнецов – без их помощи крестьяне не могли справиться с обработкой земли. К ним 10-го августа шли с подношениями и подарками, говорили им слова благодарности. Согласно народному поверью, кузнецы обладают сверхъестественными способностями, потому что могут укрощать огонь, железо и воду.

Конечно, в этот памятный день верующий старались посетить молебен в храме, где возносили к апостолам просьбы о мире в семье, душевном спокойствии и благополучии всех родственников. Что касается запретов памятного дня, то в народе говорили: «На Прохоры — Пармены не затевай мены». На современном языке это означает, что заниматься торговлей 10 августа не стоит. Нельзя торговать, продавать что-либо, обменивать одно на другое. Если торговля не является профессией для человека, то не рекомендуется на этот день планировать продажу, обменивать одни вещи на другие. Можно сильно продешевить, столкнуться с мошенниками, нечистыми на руку людьми, пострадать, получить в обмен плохие и некачественные вещи.

Также запрещалось заниматься рукоделием. Нарушение этого запрета, особенно для молодых девушек, могло привести к серьезным проблемам в личной жизни. Тоже самое касалось ссор и сплетен 10 августа.