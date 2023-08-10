«Органика» – мост между людьми в Новосибирске

Игорь Белoкобыльский, генеральный директор компании «Стрижи», рассказал об абсолютном ноу-хау в сфере использования коммерческой земли в Новосибирске.

Руководитель одной из самых ин­тересных и, что называется, драйво­вых компаний города рассказал жур­налистам об особенностях нового проекта. Главное – вот что: впервые в новосибирской истории бывшая про­мышленная территория усилиями её хозяина (в данном случае компании «Стрижи») реновируется не в жильё, не в бизнес-центр, не во что-то ожи­даемо приносящее экономический эффект, а в общественное простран­ство.

«Реновация жизненно необхо­дима, ибо старое всегда отживает. И когда эта замена происходит осо­знанно, творчески и с хорошим посы­лом, в результате появляются востре­бованные и милые решения», – считает Игорь Белoкобыльский.

В данном случае речь идёт об очень необычном решении – рено­вации в парк. Причём в парк с все­го лишь одним зданием – зданием резидент-центра, крыша которо­го также будет отдана на откуп зе­лени.

«Когда мы говорим о редевелоп­менте в экопространство, то вклады­ваем в это два смысла: экология как природная среда обитания и эколо­гия как формирование экологичного способа построения социальных ком­муникаций. Дело в том, что в совре­менном обществе существует мно­жество социокультурных страт, кото­рые утратили взаимодействие меж­ду собой. Это привело к некой обосо­бленности. Наша задача – попробо­вать стереть эти границы и помочь социокультурным стратам обрести друг друга», – добавляет руководитель «Стрижей».

Таким образом, речь идёт об эко­пространстве, наполненном не со­всем привычными для нашего города решениями.

«Проект называется «Органи­ка» и будет находиться в непосред­ственной близости от нашего жило­го комплекса «Нормандия-Неман» в Заельцовском районе Новосибир­ска, – пояснил Игорь Белoкобыль­ский. – Нас приятно поразило ува­жительное отношение жителей ны­не существующей застройки к кол­лективному пространству. Ко все­му тому, что находится рядом с их до­мами. Немаловажным моментом бы­ло и то, что в таком большом городе как Новосибирск, с его весьма плот­ной застройкой, банально не хвата­ет воздуха и пространства, особен­но зелёного. Формируется ярко вы­раженный дефицит того места, где люди просто могут скинуть с себя на­пряжение. Мы предложили свой ва­риант решения этой проблемы: от­дали 1,5 гектара земли под экопро­странство».

Третьим моментом, вытекающим из первых двух, по словам генераль­ного директора компании «Стрижи», является попытка объединить лю­дей, сделать их более близкими друг другу. Не секрет, что сейчас горожане очень атомизированы, очень разоб­щены, особенно, как ни странно, в ме­гаполисах. Сейчас становится нормой не быть в принципе знакомыми не то что с соседями по дому, но даже и по подъезду.

«Органика» же, по мнению Белo­кобыльского, создаст то уникальное пространство, которое станет первой пробной ласточкой по стиранию гра­ниц между людьми, между своими по­веденческими стереотипами в про­цессе общения. Само пространство подчинено этому и спроектировано максимально открытым – например, множество дорожек ведут в соседние жилые комплексы.

«Это фактически призыв жителям соседних домов: приходите, вам будут рады!» – отмечает Игорь Юрьевич.

Итак, скоро в Новосибирске поя­вится новая достопримечательность, призванная не только сблизить горо­жан, но и сформировать новую иден­тичность района аэропорта Север­ный.

«Органика» – это общедоступное пространство для формирования эко­логичного мировоззрения в урбани­зированной среде. По сути, это парк, в котором предусмотрено здание резидент-центра с озеленённой кры­шей. Оно встроено в грунт и является частью рельефа, для того чтобы каж­дый квадратный метр экопростран­ства занимал именно растительный покров.

Форма строения продиктована не авторской волей архитекторов, а внешними факторами – рельефом и концепцией проекта. На территории предусмотрена собственная зелёная парковка на 44 места. Они будут инте­грированы в зелень и разрежены. Сто­ит отметить, что парковка вообще есть не во всех общественных простран­ствах города, а такая необычная – тем более.

Отдельное внимание стоит уде­лить саду «Органики». Сейчас в этой отрасли чётко обозначился тренд на создание композиций из многолет­них растений, которые будут есте­ственно и гармонично смотреться в среде. Создатели предусмотрели, чтобы сад жил как можно дольше – с ранней весны до поздней осени, – и продумали сценарии для разных пе­риодов. Сделали так, чтобы озеле­нение было изменчивым, а цвету­щие кустарники имели как можно бо­лее разнообразную расцветку. Ран­ней весной здесь начнётся цветение весенних многолетних трав. Эта по­ра перетечёт в лето, появится листва, и пространство изменится. А осенью загорятся яркие жёлтые и оранжевые краски.

Интересно то, что пространство парка ещё и объёмное, то есть воспри­нимается по-разному. То, на что будут смотреть горожане с территории пар­ка, – это один объект, но когда гости поднимутся на озеленённую кровлю, они увидят совершенно другое про­странство. Поэтому цветники разноу­ровневые – они будут по-разному вос­приниматься с разных точек, кроме того, они продуманы таким образом, чтобы гости могли наблюдать сочета­емость растений друг с другом.

Уже определены якорные ре­зиденты «Органики». Это частное учебное заведение «Умная школа» и сеть кофеен Coffee Collective. По­следним предстоит разработать специальное меню, аутентичное данному экопространству. А «Умная школа», учредителями которой вы­ступают супруги Давыдовы, уже давно строит свои программы, мак­симально адаптируя их к экологиче­ской составляющей.

«Проект «Органика» имеет колос­сальный потенциал для экологиче­ского воспитания детей, тем более мы сами себя позиционируем как образо­вательная экосистема», – подчеркнул Максим Давыдов.

Именно к началу следующего учеб­ного года будет приурочено открытие «Органики», а само строительство начнётся ровно на год раньше – в бли­жайшем сентябре.

«Известная федеральная компа­ния по редевелопменту «Флакон» за­ключила со «Стрижами» договор о разработке концепции креативно­го пространства на 1000 квадратных метрах. Вокруг нашей коллаборации с «Флаконом» будет формировать­ся событийная деятельность на от­крытых пространствах, в которой мы предполагаем учесть интересы раз­личных социальных групп. Специ­ально разработаны малые архитек­турные формы для отдыха, для зон активности. Естественно, эти фор­мы являются гораздо менее привыч­ными, чем те, что принято размещать в обычных парках и скверах. Они бу­дут настроены на то, чтобы создавать максимальные удобства и максимальные действия», – добавил Игорь Белoкобыльский.

Немаловажным момен­том стало и то, что проект пользуется активной под­держкой властей.

«Нас поддерживают, по­тому что это давно назрело, – уверен Белoкобыльский. – Просто мы решились на это первыми!»

Как отметил министр природных ресурсов Ново­сибирской области Евгений Шестернин, это именно та площадка, которая застав­ляет к экологии относиться как к науке.

Ему вторит ректор Сиб­стрина Юрий Сколубович: Такой подход надо вообще сделать обязательным, чтобы люди понимали, что они яв­ляются частичкой природы!

Создавая инновационное обще­ственное пространство с необычны­ми концепцией, дизайном и архитек­турой, «Стрижи» стремятся напол­нить данную локацию жизнью, соз­дать новый центр социального при­тяжения, сгенерировать доступное, многогранное сообщество и, что не­маловажно, вовлечь своим приме­ром всех причастных к новосибирско­му девелопменту в дискуссию о роли бизнеса в социокультурном благопо­лучии горожан.

Компания «Стрижи» уже давно за­рекомендовала себя как компания- новатор в тех сферах, к которым она так или иначе причастна, а это бук­вально заставляет надеяться, что и на этот раз всё получится. Ну, или, по крайней мере, многое.