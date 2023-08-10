«Органика» – мост между людьми в Новосибирске

Игорь Белoкобыльский, генеральный директор компании «Стрижи», рассказал об абсолютном ноу-хау в сфере использования коммерческой земли в Новосибирске.
Руководитель одной из самых интересных и, что называется, драйвовых компаний города рассказал журналистам об особенностях нового проекта. Главное – вот что: впервые в новосибирской истории бывшая промышленная территория усилиями её хозяина (в данном случае компании «Стрижи») реновируется не в жильё, не в бизнес-центр, не во что-то ожидаемо приносящее экономический эффект, а в общественное пространство.
«Реновация жизненно необходима, ибо старое всегда отживает. И когда эта замена происходит осознанно, творчески и с хорошим посылом, в результате появляются востребованные и милые решения», – считает Игорь Белoкобыльский.
В данном случае речь идёт об очень необычном решении – реновации в парк. Причём в парк с всего лишь одним зданием – зданием резидент-центра, крыша которого также будет отдана на откуп зелени.
«Когда мы говорим о редевелопменте в экопространство, то вкладываем в это два смысла: экология как природная среда обитания и экология как формирование экологичного способа построения социальных коммуникаций. Дело в том, что в современном обществе существует множество социокультурных страт, которые утратили взаимодействие между собой. Это привело к некой обособленности. Наша задача – попробовать стереть эти границы и помочь социокультурным стратам обрести друг друга», – добавляет руководитель «Стрижей».
Таким образом, речь идёт об экопространстве, наполненном не совсем привычными для нашего города решениями.
«Проект называется «Органика» и будет находиться в непосредственной близости от нашего жилого комплекса «Нормандия-Неман» в Заельцовском районе Новосибирска, – пояснил Игорь Белoкобыльский. – Нас приятно поразило уважительное отношение жителей ныне существующей застройки к коллективному пространству. Ко всему тому, что находится рядом с их домами. Немаловажным моментом было и то, что в таком большом городе как Новосибирск, с его весьма плотной застройкой, банально не хватает воздуха и пространства, особенно зелёного. Формируется ярко выраженный дефицит того места, где люди просто могут скинуть с себя напряжение. Мы предложили свой вариант решения этой проблемы: отдали 1,5 гектара земли под экопространство».
Третьим моментом, вытекающим из первых двух, по словам генерального директора компании «Стрижи», является попытка объединить людей, сделать их более близкими друг другу. Не секрет, что сейчас горожане очень атомизированы, очень разобщены, особенно, как ни странно, в мегаполисах. Сейчас становится нормой не быть в принципе знакомыми не то что с соседями по дому, но даже и по подъезду.
«Органика» же, по мнению Белoкобыльского, создаст то уникальное пространство, которое станет первой пробной ласточкой по стиранию границ между людьми, между своими поведенческими стереотипами в процессе общения. Само пространство подчинено этому и спроектировано максимально открытым – например, множество дорожек ведут в соседние жилые комплексы.
«Это фактически призыв жителям соседних домов: приходите, вам будут рады!» – отмечает Игорь Юрьевич.
Итак, скоро в Новосибирске появится новая достопримечательность, призванная не только сблизить горожан, но и сформировать новую идентичность района аэропорта Северный.
«Органика» – это общедоступное пространство для формирования экологичного мировоззрения в урбанизированной среде. По сути, это парк, в котором предусмотрено здание резидент-центра с озеленённой крышей. Оно встроено в грунт и является частью рельефа, для того чтобы каждый квадратный метр экопространства занимал именно растительный покров.
Форма строения продиктована не авторской волей архитекторов, а внешними факторами – рельефом и концепцией проекта. На территории предусмотрена собственная зелёная парковка на 44 места. Они будут интегрированы в зелень и разрежены. Стоит отметить, что парковка вообще есть не во всех общественных пространствах города, а такая необычная – тем более.
Отдельное внимание стоит уделить саду «Органики». Сейчас в этой отрасли чётко обозначился тренд на создание композиций из многолетних растений, которые будут естественно и гармонично смотреться в среде. Создатели предусмотрели, чтобы сад жил как можно дольше – с ранней весны до поздней осени, – и продумали сценарии для разных периодов. Сделали так, чтобы озеленение было изменчивым, а цветущие кустарники имели как можно более разнообразную расцветку. Ранней весной здесь начнётся цветение весенних многолетних трав. Эта пора перетечёт в лето, появится листва, и пространство изменится. А осенью загорятся яркие жёлтые и оранжевые краски.
Интересно то, что пространство парка ещё и объёмное, то есть воспринимается по-разному. То, на что будут смотреть горожане с территории парка, – это один объект, но когда гости поднимутся на озеленённую кровлю, они увидят совершенно другое пространство. Поэтому цветники разноуровневые – они будут по-разному восприниматься с разных точек, кроме того, они продуманы таким образом, чтобы гости могли наблюдать сочетаемость растений друг с другом.
Уже определены якорные резиденты «Органики». Это частное учебное заведение «Умная школа» и сеть кофеен Coffee Collective. Последним предстоит разработать специальное меню, аутентичное данному экопространству. А «Умная школа», учредителями которой выступают супруги Давыдовы, уже давно строит свои программы, максимально адаптируя их к экологической составляющей.
«Проект «Органика» имеет колоссальный потенциал для экологического воспитания детей, тем более мы сами себя позиционируем как образовательная экосистема», – подчеркнул Максим Давыдов.
Именно к началу следующего учебного года будет приурочено открытие «Органики», а само строительство начнётся ровно на год раньше – в ближайшем сентябре.
«Известная федеральная компания по редевелопменту «Флакон» заключила со «Стрижами» договор о разработке концепции креативного пространства на 1000 квадратных метрах. Вокруг нашей коллаборации с «Флаконом» будет формироваться событийная деятельность на открытых пространствах, в которой мы предполагаем учесть интересы различных социальных групп. Специально разработаны малые архитектурные формы для отдыха, для зон активности. Естественно, эти формы являются гораздо менее привычными, чем те, что принято размещать в обычных парках и скверах. Они будут настроены на то, чтобы создавать максимальные удобства и максимальные действия», – добавил Игорь Белoкобыльский.
Немаловажным моментом стало и то, что проект пользуется активной поддержкой властей.
«Нас поддерживают, потому что это давно назрело, – уверен Белoкобыльский. – Просто мы решились на это первыми!»
Как отметил министр природных ресурсов Новосибирской области Евгений Шестернин, это именно та площадка, которая заставляет к экологии относиться как к науке.
Ему вторит ректор Сибстрина Юрий Сколубович: Такой подход надо вообще сделать обязательным, чтобы люди понимали, что они являются частичкой природы!
Создавая инновационное общественное пространство с необычными концепцией, дизайном и архитектурой, «Стрижи» стремятся наполнить данную локацию жизнью, создать новый центр социального притяжения, сгенерировать доступное, многогранное сообщество и, что немаловажно, вовлечь своим примером всех причастных к новосибирскому девелопменту в дискуссию о роли бизнеса в социокультурном благополучии горожан.
Компания «Стрижи» уже давно зарекомендовала себя как компания- новатор в тех сферах, к которым она так или иначе причастна, а это буквально заставляет надеяться, что и на этот раз всё получится. Ну, или, по крайней мере, многое.