Осторожнее с кабачками: популярный овощ оказался полезным не для всех

Всё хорошо в меру – твердят нам врачи, отмечая, что даже гипоаллергенные кабачки могут причинить вред организму. Портал «Сиб.фм» публикует медицинские противопоказания к употреблению этого овоща.

Согласно единодушному мнению российских медиков, кабачок является источником витаминов А и С, клетчатки, кальция и железа, способствует улучшению здоровья глаз, кожи, сердца и костей. Диетологи вообще считают этот овощ лучшим средством для похудения – насыщая кишечник на продолжительное время, кабачок к тому же содержит всего 17 ккал на 100 г мякоти. Не устают петь дифирамбы кабачку и косметологи, ведь в его составе есть антиоксиданты, калий, витамины B1, B2, B9, A, E, PP, магний, цинк, фосфор, фолиевая кислота. По этой причине эксперты рекомендуют протирать лицо кусочками этого овоща или готовить на его основе домашние маски – увлажнение обеспечено.

Учитывая, что 95% овоща – это всего лишь вода и клетчатка, он считается гипоаллергенным и разрешён детям с полугода (отлично подходит для первого прикорма младенцев). Также кабачки полезны для зрения, сердечно-сосудистой системы, ЖКТ и иммунной системы.

Однако, как у любого продукта на нашей земле, у этого овоща есть свои противопоказания. Во-первых, его употребление должны быть дозировано (всё хорошо в меру). По словам врача-терапевта, тренера, нутрициолога Екатерины Лебедевой, ежедневная разрешенная порция составляет 400-500 грамм. Во-вторых, в редких, исключительных случаях, но всё же встречается аллергия на кабачки (запрещено есть в сыром виде). В-третьих, кабачки во время приготовления впитывают много масла, что может привести к несварению и даже отравлению, если масло плохого качества, пояснила эксперт портала телемедицинских консультаций Arimed Екатерина Курбатова.

Кому не стоит есть кабачки?

· Людям с язвой и гастритом, особенно в период обострения.

· При проблемах с желчным пузырем или печенью.

· При беременности кабачок нельзя есть женщинам с повышенной секрецией желудочного сока и явлениями почечной недостаточности.

· Людям с почечными заболеваниями, которые связаны с нарушениями вывода калия (соли калия, которые содержатся в кабачках, могут откладываться в почках и формировать камни).

· Пожилым людям в силу замедления метаболизма.