Плюсы поездок с попутчиками на сервисе Едем.рф

Совместные поездки — это не только про экономию на бензине, но и про интересные встречи, дружную компанию и приятное времяпровождение. Едем.рф расскажет обо всех плюсах карпуллинга и докажет, что совместные поездки — это выгодно и интересно.



Экономия денег

Когда вы едете с попутчиками, то можете делить расходы на транспорт и бензин, это позволяет сэкономить и потратить деньги на другие цели.

Безопасность



Совместные поездки намного безопаснее, чем кажутся на первый взгляд. Особенно если вы планируете уехать на несколько дней, то рекомендуем находить попутчиков через сервисы карпулинга, например, Едем.рф. Так, ваша поездка будет зафиксирована на сайте, вы увидите профиль водителя, фото машины и других пассажиров. Это очень удобно и намного надежнее, чем перемещаться автостопом.

Новые друзья



Совместные поездки открывают уникальную возможность познакомиться с новыми людьми со всей России. Вы можете обмениваться опытом, а также создать долговременные дружеские связи.

Легко путешествовать



Больше никаких пересадок и ожиданий на остановках, вы не зависите от маршрутного расписания. Под рукой всегда автомобиль с водителем.

Едем.рф – это сервис который объединяет водителей и пассажиров для совместных поездок по России. Куда бы вы ни собирались, в какой бы удаленный населенный пункт ни ехали — с Едем.рф вы доберетесь быстрее, удобнее и дешевле!

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