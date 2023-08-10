Под Новосибирском 58-летний водитель Honda упал в кювет и умер

В Мошковском районе под Новосибирском 58-летний мужчина на Honda CR-V умер после падения в кювет.

Днём 10 августа в Мошковском районе под Новосибирском 58-летний водитель Honda CR-V погиб в результате съезда с дороги. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

«Водитель, двигаясь по автодороге "Мошково — Белоярка" со стороны села Белоярка в сторону рабочего посёлка Мошково, на 18 километре автодороги совершил съезд в правый кювет с последующим опрокидыванием», — говорится в сообщении.

В Госавтоинспекции отметили, что у мужчины не было водительских прав.

В результате ДТП водитель скончался. На месте происшествия работают Госавтоинспекции и оперативно-следственная группа полиции.

Напомним, что днём 10 августа в Кировском районе Новосибирска 71-летний водитель Volkswagen Tiguan сбил 9-летнего ребёнка.