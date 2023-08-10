Сибиряк носит Prada: где купить продукцию люксовых брендов

Слово «модно» уже давно не ассоциируется с одеждой и аксессуарами от люксовых брендов. Теперь не обязательно иметь бирку с названием узнаваемой марки, чтобы выглядеть дорого и красиво. Однако именно модные дома задают тренды стиля, а их коллекции удивляют своей уникальностью и качеством. Но где же собрать образ, как у Сары Джессики Паркер или Тимоти Шаламе в современных реалиях?

Сумка Dior, туфли Jimmy Choo, шарф Gucci и другая оригинальная продукция от популярных брендов теперь будет доступна в России. Ценителям стиля не придётся искать концепт-сторы с ограниченным количеством товара, чтобы купить понравившуюся вещь. Платформа «Авито» запускает раздел люксовых брендов «Авито Премиум», в котором можно будет оформить доставку одежды и аксессуаров в любую точку России.

В этом разделе будут только оригинальные изделия от премиальных марок одежды, обуви и аксессуаров, проверенные экспертами. Такие товары будут отмечены специальной маркировкой «Оригинал».

Как руководитель макрокатегории Lifestyle Алексей Козловский, раздел рассчитан не только на текущих клиентов, но и на новых — привыкших к удобству заказа товаров в один клик на маркетплейсах и к премиальному обслуживанию в оффлайн-магазинах.

«Ежедневно на нашу площадку поступает до 600 тысяч запросов с названиями люксовых брендов. И мы хотим не только предоставить пользователям широкий выбор оригинальных новых и б/у товаров, но и сделать процесс покупки еще более удобным и безопасным. Наличие б/у товаров позволяет найти предложения по ценам ниже рынка, а проверка на оригинальность помогает быть уверенным в качестве товара. В дальнейшем мы будем совершенствовать раздел с премиальными товарами и добавлять новые бренды», — объясняет Алексей Козловский.

На «Авито Премиум» представлены как новые товары от профессиональных и частных продавцов, так и б/у изделия в отличном состоянии. Проверкой вещей занимается компания Legit Grails. В пресс-службе платформы подчеркнули, уже проверено более 60 тысяч объявлений в категориях мужской и женской обуви, одежды, сумок и аксессуаров, а на платформе размещено более 26 тысяч активных объявлений. Среди них — продукция брендов Alexander McQueen, Armani, Balenciaga, Chanel, Dior, Dolce & Gabbana, Gucci, Jimmy Choo, Louis Vuitton, Prada и других.

Раздел уже доступен для части пользователей на платформе iOS 15.6, и в ближайшее время запустится на Android.