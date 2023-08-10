В Новосибирск прибыли 42 машины для уборки улиц

В Новосибирске на 42 единицы пополнился парк уборочной техники.

В Новосибирск в начале августа 2023 года прибыли 42 новые единицы спецтехники для уборки улиц. Об этом сообщили в пресс-центре города.

Контракт на поставку уборочных машин заключили в конце 2022 года. Согласно контракту, до октября 2023 года Новосибирск должен получить 51 единицу спецтехники. Большая часть уже в городе, еще 9 приедут до октября.

В ДЭУ-1 поступило 10 универсальных спецмашин на базе самосвального шасси, 10 тракторов, 5 малогабаритных универсальных машин с комплектом оборудования круглогодичного содержания, 4 вакуумно-уборочные машины на базе КамАЗа, 9 самосвалов, а также 3 снегопогрузчика и 1 автогрейдер.

Большая часть полученных машин останется в распоряжении ДЭУ-1 и будет обслуживать центральные районы города. Часть переведут в другие ДЭУ Новосибирска.

Все закупленные машины универсальны, и могут работать как зимой, так и летом. Они справляются с уборкой снега, посыпкой дорог реагентами, поливом и подметанием улиц.

Большое внимание уделяется малогабаритной технике, которая предназначена для уборки ограниченных территорий. Как считает мэр Новосибирска Анатолий Локоть, их использование ускорит уборку тротуаров, парковочных карманов и небольших проездов.

Ранее в Новосибирске назвали улицы, уборкой которых займутся коммерческие предприятия. Это эксперимент, направленный на улучшение качества работ.