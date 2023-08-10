В Новосибирске более 1400 человек нелегально работали в клининговой компании

Более 1400 человек нелегально работали в клининговой компании Новосибирска.

В Новосибирске более 1400 человек нелегально устроили в клининговую компанию. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области.

По данным ведомства, крупная компания по клинингу привлекла более 1400 человек к работе без оформления трудового договора в нарушение требований статей 15, 56, 67 ТК РФ .

Нарушения устранили после вмешательства прокуратуры. С сотрудниками заключили договоры. Кроме того, организация внесла изменения в штатное расписание и оплатила страховые взносы.

Напомним, что 10 августа неизвестный мужчина избил попутчика в одном из автобусов Новосибирска.

Ранее Сиб.фм сообщал, что вечером 9 августа в Бердске на обочине трассы специалисты Минприроды Новосибирской области спасли отравленного коршуна. Птице промыли пищевод и отпустили на свободу.