В Новосибирске клиника НИИТО продолжает работать после заявления о банкротстве

Клиника НИИТО после заявления о банкротстве продолжает принимать пациентов в Новосибирске.

В Новосибирске Арбитражный суд признал клинику НИИТО банкротом, однако учреждение продолжает работу в арестованном здании. Что ждёт персонал учреждения, пострадают ли пациенты и куда денут дорогостоящее оборудование — в материале «АиФ-Новосибирск».

Процедуру наблюдения в отношении клиники ввели в 2021 году. Двумя годами ранее организация задолжала крупные суммы кредиторам, часть из которых признали аффилированными лицами. Они мешали реализовать антикризисный план и клинике не удалось погасить задолженность. В результате руководство АНО «Клиника НИИТО» заявило о банкротстве, а уже в мае этого года суд ввёл конкурсное производство в отношении учреждения до 23 ноября.

Как отметил директор ФГБУ ННИИТО Андрей Корыткин, институт готов помочь клинике пройти этот процесс спокойно.

«Мы неоднократно заявляли, что наши коллеги, врачи, средний и младший медицинский персонал, без работы не останутся. Мы готовы были сформировать специальные подразделения, чтобы эти сотрудники спокойно перешли из клиники к нам и могли дальше работать», — сказал он.

Однако руководство клиники не согласилось принять такие условия. Они решили самостоятельно расплатиться с долгами, перед этим увеличив прибыль. На сегодняшний день задолженность организации составляет 292 миллиона рублей. Тем временем прибыль клиники за 2022 год не превышает 14 миллионов рублей.

Директор института считает, что решить эту проблему можно только сообща. По его словам, вокруг ситуации с банкротством собрались крупные бизнесмены, которых интересует только арестованное имущество.

«Есть инвесторы, которые хотят войти во внешнее управление организацией, чтобы и решить судьбу этого имущества. Думаю, это самоцель. Сейчас есть попытки сформировать такое внешнее управление в рамках собрания кредиторов. Это решение пытаются продвинуть в Арбитражном суде. Но мне известно, что решение федеральных органов и исполнительной власти однозначное — их видение ситуации тождественно нашему, поэтому замысел этот не получится реализовать», — уверен Андрей Корыткин.

Он также добавил, что в случае закрытия АНО пациенты ничего не потеряют. «Новосибирский НИИТО им. Я.Л. Цивьяна» продолжит помогать пациентам в области травматологии, ортопедии и нейрохирургии.

Андрей Корыткин подчеркнул, что дорогостоящее оборудование, украденное у института, сейчас находится под арестов. Принадлежащую клинике технику он предложил демонтировать и перевезти, либо сдать в аренду. Сотрудников клиники примут на работу в институт.

Сейчас клиника НИИТО продолжает работать в арестованном здании. По словам директора института, это может привести к рискам для пациентов и поставщиков, поэтому организация должна закрыться до решения суда.