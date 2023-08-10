В Новосибирске на выходных ожидаются сильные ливни с грозой

В ближайшие дни в Новосибирске произойдёт резкое изменение погоды.

В Новосибирске ожидаются сильные ливни с грозой в выходные дни. По данным популярных сервисов погоды, дождливая погода задержится в городе на неделю.

Согласно прогнозу Gismeteo, в пятницу, 11 августа, ожидается сильный ливень и похолодание, температура продержится на отметках ниже +20 градусов. На выходных дождь продолжится, а в ночь с субботы на воскресенье столбик термометра опустится до +13 градусов. Возможна гроза.

Сервис Яндекс.Погода прогнозирует обильные осадки в субботу, которые будут лить беспрерывно с вечера пятницы до вечера воскресенья. Дневная температура составит +15... +17 градусов, по ночам — +12... +15 градусов. Гроза не предвидится.

Метеоновости, информагентство сервиса Mail.ru, предсказывает осадки в четверг, пятницу и субботу, а затем дождь прекратится и в воскресенье обойдется без осадков. Дневная температура составит +15... +18 градусов, ночью возможно похолодание до +10 градусов.

Напомним, в Новосибирск поступит 51 машина для уборки дорог.