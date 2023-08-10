В Новосибирске начали сбор 4 млн рублей для спасения 10-летней девочки

Юной сибирячке предстоит перенести несколько сложных операций на сердце.

Десятилетняя Аня Абрамова из Новосибирска нуждается в операции на сердце в кардиоцентре Universitasklinikum Bonn, Германия. У девочки диагностированы ВПС, атрезия легочной артерии, дефект межжелудочковой перегородки, гипоплазия легочной артерии, БАЛКА и синдром Ди Джоржи, сообщили Сиб.фм в благотворительном фонде «Завтра будет».

Родители Ани уже прошли через множество операций и процедур для лечения ее сердечных проблем, но теперь им нужна помощь в сборе средств на третью и самую сложную операцию — замену протеза и корректировки на сердце и сосудах.

Врачи постоянно проводят коррекцию сосудов и пытаются улучшить кровоток в легких для поддержания уровня сатурации. Стоимость операции составляет 71892,49 евро (около 7,6 млн рублей), что является непосильной для семьи. Родители Ани просят о помощи в сборе средств на лечение своей дочери. Сбор средств разделили на несколько фондов — «Завтра будет» необходимо преодолеть планку в 4 млн рублей. На данный момент удалось собрать почти 1 млн рублей.

Напомним, ранее в Новосибирске начали сбор 25 млн для 2-летнего Нестора с половиной сердца.