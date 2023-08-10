В Новосибирске начался ремонт теплотрассы на перекрёстке Троллейной и Титова

СГК проводит работы по замене труб теплотрассы в Новосибирске.

В Новосибирске началась замена тепломагистрали по улице Троллейной, которая обеспечивает теплом 669 домов. Как сообщили в пресс-службе СГК, работы уже начались на перекрестке Троллейной и Титова.

В рамках работ были проложены гильзы для трубопроводов с системой электрохимической защиты, чтобы избежать коррозии от токов трамвайных путей. Кроме того, ведется монтаж строительных конструкций канала и тепловых камер. Работы не будут мешать дорожному движению, уточнили в энергетической компании.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Октябрьском районе Новосибирска на улице Автогенной заменят крупный участок теплотрассы. По данным СГК, замену труб диаметром от 700 мм до 1000 мм планируют завершить до 31 августа. Протяженность коммуникации составляет 1,1 км.

В связи с этим пришлось временно перекрыть подъезды к частным домам. Однако компания разработала схему организации дорожного движения, чтобы обеспечить максимальный комфорт для жителей города и частного сектора. Представитель компании Олег Минис отметил, что работы будут планироваться таким образом, чтобы всем обеспечить выезд и въезд.

Замена трубопровода позволит обеспечить стабильное теплоснабжение текущих 337 объектов и создать резерв на будущее.

Напомним, СГК в Новосибирске опубликовала интерактивную карту ремонта теплосетей в 2023 году.