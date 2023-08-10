В Новосибирске опубликованы самые высокооплачиваемые вакансии в августе

Исследование показало, что зарплата в Новосибирске достигает 240 тысяч рублей.

Согласно исследованию сервиса Работа.ру, опубликованному в августе, самые высокооплачиваемые вакансии в Новосибирске предлагают системным аналитикам и премиум-менеджерам в банках с зарплатой от 240 тысяч и 160 тысяч рублей соответственно.

«Для премиум-менеджера в банке доступен заработок от 160 000 рублей. Специалисту предстоит привлекать новых клиентов на премиальное обслуживание, выстраивать долгосрочные отношения, продавать инвестиционные и страховые продукты. Кандидат должен иметь профильное среднее или высшее образование, опыт работы с премиальными клиентами от 1 года, навык холодных звонков, ведения переговоров и продаж финансовых продуктов, а также быть коммуникабельным», — говорится в сообщении.

Для официантов в круглогодичном детском лагере доступен заработок до 156 тысяч рублей, а для сантехников-монтажников — от 120 000 рублей.

Обвальщик мяса в селе Криводановка может получать до 86 тысяч рублей. Кандидаты на эти должности должны соответствовать определенным требованиям, таким как опыт работы и наличие профильного образования, сказано в исследовании.

Напомним, в Новосибирске половина некурящих жителей поддержала идею увеличить акцизы на сигареты.