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вчера 23:49
общество

В Новосибирске подросток прокатился на крыше троллейбуса

Фото: Сиб.фм / паблик «Типичный Дзержинский»

Подросток прокатился на крыше троллейбуса в Дзержинском районе Новосибирска.

10 августа жители Новосибирска заметили подростка на крыше движущегося троллейбуса в Дзержинском районе. Видео очевидцы опубликовали в паблике «Типичный Дзержинский» в социальной сети «ВКонтакте».

«Дзержинский район — очень интересный район. Едем, а там придурок едет и курит на крыше», — комментирует происходящее сибирячка.

Фото В Новосибирске подросток прокатился на крыше троллейбуса 2

На инцидент обратили внимание сотрудники Госавтоинспеции.

«По данному факту будет проведена проверка и принято решение, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации», — заявили они.

Напомним, что 10 августа неизвестный мужчина избил попутчика в одном из автобусов Новосибирска.

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Диана Джафарова
журналист

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