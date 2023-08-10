В Новосибирске подросток прокатился на крыше троллейбуса

Подросток прокатился на крыше троллейбуса в Дзержинском районе Новосибирска.

10 августа жители Новосибирска заметили подростка на крыше движущегося троллейбуса в Дзержинском районе. Видео очевидцы опубликовали в паблике «Типичный Дзержинский» в социальной сети «ВКонтакте».

«Дзержинский район — очень интересный район. Едем, а там придурок едет и курит на крыше», — комментирует происходящее сибирячка.

На инцидент обратили внимание сотрудники Госавтоинспеции.

«По данному факту будет проведена проверка и принято решение, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации», — заявили они.

Напомним, что 10 августа неизвестный мужчина избил попутчика в одном из автобусов Новосибирска.