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проиcшествия

В Новосибирске полиция разыскивает подростков, обстрелявших девушек из из страйкбольных автоматов

Фото из паблика "Инцидент. Новосибирск"

Подростки обстреляли девушек из страйкбольных автоматов в одном из гаражных кооперативов Новосибирска.

Полиция выясняет личности подростков, устроивших стрельбу из страйкбольных автоматов по двум проходящим девушкам. Об этом сообщила пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

Инцидент произошел на территории заброшенного долгостроя, находящегося за гаражным кооперативом по адресу 5-я кирпичная Горка 71/1.

В полиции сообщили, что заявлений по данному факту не поступала, проверка начата по материалам из СМИ. Однако одна из пострадавших девушек в разговоре с корреспондентом Сиб.фм опровергла эту информацию.

Она отметили, что в день происшествия, 8 августа, они с подругой вызвали полицию на место происшествия и написали заявление.

9 августа пострадавшие приходили в отделение, чтобы получить направление на СМЭ. Но полицейские попросили прийти их позже, когда участковый будет на месте. Девушка по имени Дарья настроена взять нужное направление.

#Новосибирск.
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Марина Домрачева
Журналист

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