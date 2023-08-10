В Новосибирске полиция разыскивает подростков, обстрелявших девушек из из страйкбольных автоматов

Подростки обстреляли девушек из страйкбольных автоматов в одном из гаражных кооперативов Новосибирска.

Полиция выясняет личности подростков, устроивших стрельбу из страйкбольных автоматов по двум проходящим девушкам. Об этом сообщила пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

Инцидент произошел на территории заброшенного долгостроя, находящегося за гаражным кооперативом по адресу 5-я кирпичная Горка 71/1.

В полиции сообщили, что заявлений по данному факту не поступала, проверка начата по материалам из СМИ. Однако одна из пострадавших девушек в разговоре с корреспондентом Сиб.фм опровергла эту информацию.

Она отметили, что в день происшествия, 8 августа, они с подругой вызвали полицию на место происшествия и написали заявление.

9 августа пострадавшие приходили в отделение, чтобы получить направление на СМЭ. Но полицейские попросили прийти их позже, когда участковый будет на месте. Девушка по имени Дарья настроена взять нужное направление.