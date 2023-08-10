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общество

В Новосибирске смонтировали 58 вант на пилоне четвертого моста

Фото: Группа ВИС

Строители смонтировали 58 вант на пилоне четвертого моста через Обь в Новосибирске.

В Новосибирске на четвертом мосту рабочие смонтировали 58 вант на пилоне. Всего будет установлено 70 вант, сообщили в группе «ВИС».

«Монтаж вант в русловом пролете моста в Новосибирске завершен», — рассказали в компании.

В проектное положение установлены две металлические нити длиной 224,6 метров и весом 6,75 тонны.

Сейчас рабочие проводят натяжение стрендов и монтаж. Работы по формированию съездов с четвертого моста на левом берегу Новосибирска продолжаются.

Ранее жители Новосибирска пожаловались на кривые после ремонта дороги на Речном вокзале.

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Диана Джафарова
журналист

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