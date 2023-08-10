Студент НГМУ проиграл на ставках деньги на учёбу и придумал историю про ограбление

В Новосибирске студент НГМУ побоялся признаться, что проиграл все деньги для обучения на ставки и заявил полицейским об ограблении.

Студент Новосибирского государственного медицинского университета (НГМУ) из Таджикистана Абдурахмон потратил на ставки все деньги родителей, предназначенные для оплаты обучения в университете, а позже и соврал полиции, что его ограбили.

Как узнал Сиб.фм, в феврале 2023 года Абдурахмон получил от родителей 135 тысяч рублей на оплату обучения. Студент решил испытать удачу в букмекерской конторе, но проиграл всю сумму. Будущий врач не решился рассказать правду родителям и придумал легенду, сообщив брату, что его избили и забрали все деньги вместе с телефоном. Родственник порекомендовал ему обратиться в полицию.

В отделении полиции Абдурахмон продолжал придерживаться легенды. Он рассказал, что якобы двое парней избили его возле дома на улице Залесского и забрали сумку с деньгами. Правоохранители начали проверку по статье 161 УК РФ (грабеж) и передали всю информацию следственной группе.

Когда студент и сотрудники полиции приехали на «место преступления», силовики заподозрили неладное. Вскоре Абдурахмон признался в том, что заведомо ложно сообщил о совершённом преступлении.

На допросе он раскаялся и поделился, что не знал, как признаться родителям в содеянном, поэтому решил придумать историю об избиении и ограблении.

В отношении студента возбудили уголовное дело по части 2 статьи 306 УК РФ (заведомо ложный донос). Суд признал его виновным и приговорил к штрафу в размере 10 тысяч рублей.



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