В Новосибирске за год ввели половину всех долгостроев и домов из зоны риска

Эксперт рассказал об изменениях на рынке недвижимости в Новосибирске.

По данным Единого реестра проблемных объектов агрегатора ДОМ.РФ, в июле 2022 года в Новосибирской области было 67 долгостроев общей площадью 495 тысяч квадратных метров. Кроме этого, было еще столько же объектов, по которым сроки ввода были нарушены больше, чем на два года, говорит независимый аналитик недвижимости Сергей Николаев.

«С июля 2022 года в Новосибирской агломерации было сдано в эксплуатацию 540 тысяч квадратных метров жилой площади долгостроев и домов из зоны риска. Часть домов были достроены с привлечением средств обманутых дольщиков, часть за счет новых владельцев компаний, свою положительную роль сыграли Министерство строительства области и Фонд защиты прав дольщиков. В некоторых проектах не было обманутых дольщиков, но и такие памятники город не украшают», — уточнил он.

Кроме домов компании «Дискус», за год были введены в эксплуатацию комплекс на Кропоткина, 12-й дом в Закаменском микрорайоне, дом на Петухова 12/4, дом на Галущака 15 и микрорайоне Ключ-Камышенское плато, заявил Николаев.

На 8 августа текущего года, по данным Единого реестра проблемных объектов, в Новосибирской области осталось 40 долгостроев площадью 307 тысяч квадратных метров, заключил эксперт.

Напомним, за 9 лет в Новосибирске было построено более 12 млн квадратов жилья.