Врач Газизова объяснила, что делать при укусе мошки прямо в глаз

Офтальмолог посоветовала обработать глаз мазь с антибиотиком.

Врач-офтальмолог, доктор медицинских наук, сотрудник Института мозга человека им. Н.П. Бехтеревой РАН Ильмира Газизова рассказала, что укус мошек и комаров в веко — частая проблема в летний период, которая доставляет сильный дискомфорт. Об этом сообщает «Газета.Ru».

«Если укусила простая мошка или комар, возникает зуд и покраснение, с ними можно справиться самостоятельно. Достаточно обработать веко антибиотикосодержащей глазной мазью. Сильный отек требует обращения к врачу», — объяснила специалист.

В случае, если вас в веко укусила пчела, необходимо незамедлительно обратиться в больницу, чтобы удалить жало. Самостоятельно вытащить его невозможно. Главная опасность укуса осы или пчелы — аллергическая реакция, подчеркнула Газизова.

«При отеке Квинке возникает отек в зонах с развитой подкожно-жировой клетчаткой: на губах, веках, щеках, слизистой рта. Его распространение на слизистую оболочку гортани смертельно опасно, так как может привести к резкому падению уровня кислорода в крови»,- предупредила офтальмолог.

Напомним, офтальмолог дала рекомендации по выбору очков на жаркое лето.