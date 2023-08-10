Врач Костомаха рассказала, как быстро избавиться от заложенности носа

Специалист посоветовала использовать назальные капли, принимать горячие ножные ванны и пить горячую воду.

Врач-нутрициолог Анастасия Костомаха в беседе с изданием Pravda.Ru рассказала, что справиться с насморком могут помочь капли в нос. Они сужают кровеносные сосуды и уменьшают количество выделяемой слизи.

Еще один не менее эффективный способ — это горячие ножные ванны. Когда мы греем ноги в горячей воде, кровь оттекает от носа к ногам, что снимает заложенность, подчеркнула врач.

Другой способ — усиленное горячее питье. Важно регулярно пить горячу воду или чай без сахара каждый час, меняя мокрые от пота вещи на сухие. Это поможет разжижить слизь и облегчить ее отход, отметила специалист.

В случае, если вы сильно заболели, Костомаха посоветовала воспользоваться жаропонижающим средством на основе парацетамола. Оно поможет снять все симптомы простуды. Но не стоит злоупотреблять такими препаратами, так как парацетамол очень токсичен для печени, добавила она.

Напомним, нутрициолог Гусакова посоветовала питаться авокадо для румяного загара.