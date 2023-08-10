Жители Новосибирска обратились за медицинской помощью из-за ожогов от борщевика

Несколько десятков новосибирец пострадали после контакта с ядовитым растением.

В Новосибирской области пациенты все чаще жалуются на ожоги, полученные от растения борщевик. После контакта с данным видом и у взрослых, и у детей появляются пятна и волдыри. Медики называют эти ожоги луговым дерматитом. В жаркую погоду пострадавших от борщевиков больше, чем обычно. Особенно страдают дачники.

48-летний Владимир Сидорченко рассказал в интервью BFM-Новосибирск, что получил ожог от борщевика на даче вблизи от Академгородка. С заброшенных участков борщевик Сосновского дорос и до его участка. Мужчина решил скосить растение.

“Там были здоровенные (мне по плечо примерно) растения. Я не сильно в них разбираюсь, думал это болиголов. Решил вырвать руками. Был в майке без рукавов. Примерно через два часа руки покрылись волдырями, как ожогами. Жутко больно”, — поделился дачник.

В Сибири борщевик Сосновского начал встречаться в последние 10 лет. Его семена могли попасть в Новосибирскую область вместе с семенами овощных культур. Бороться с ним очень трудно. При уничтожении борщевика нужно надевать очки, перчатки, длинную одежду

В случае обнаружения зарослей борщевика, нужно проинформировать территориальное управление Россельхознадзора.

Напомним, в Кемерово несколько детей получили ожоги от взрыва этилового спирта.