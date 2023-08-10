Жители Новосибирска пожаловались на кривые дороги на Речном вокзале

На кривые после ремонта дороги на Речном вокзале пожаловались жители Новосибирска.

10 августа жители Новосибирска возмутились кривизной дорог после ремонта на Речном вокзале. Фотографии они опубликовали в Telegram-канале «Инцидент Новосибирск».

«Участок дороги по улице Большевистская, от Речного вокзала в сторону Ипподромской. Ужас какой-то. Сделали хуже чем было», — рассказывает недовольный новосибирец.

Комментаторы поддержали автора публикации. Один из них подчеркнул, что его автомобиль чуть не перевернулся на этом месте прошлой ночью. Другой пожаловался на проколотое колесо.

Некоторые подписчики не отказались от шуток: «Да это же новая технология, ничего вы не понимаете».

Местные жители считают, что нужно написать коллективную жалобу в прокуратуру.

Напомним, что днём 10 августа в Кировском районе Новосибирска 71-летний водитель Volkswagen сбил 9-летнего мальчика.