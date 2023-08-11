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общество проиcшествия

В Новосибирске начали судить убившего пенсионерку и устроившего пожар рецидивиста

Фото: СУ СКР по Новосибирской области

В Советском районном суде Новосибирска начали рассматривать уголовное дело рецидивиста, который, будучи под административным надзором, расправился с соседкой и пытался скрыть преступление поджогом квартиры.

Эту историю Сиб.фм рассказывали следователи, которые отправили дело в суд. В марте 2022 года в одной из квартир пятиэтажки на улице Терешковой после пожара нашли тело 86-летней пенсионерки. Подозрения сразу пали на 69-летнего соседа-рецидивиста, который отказался эвакуироваться во время работы спасателей МЧС.

Как рассказывал следователь отдела по Советскому району Новосибирска СКР Дмитрий Добуш, обвиняемый Александр Морев 40 лет провёл в тюрьме, отбывая 2 срока за изнасилование. На момент убийства был под административным надзором и в 22 часов должен был находиться дома. Но он зачем-то решил навестить свою соседку, которую знал с детства. Как объяснял задержанный, с пенсионеркой у них возник конфликт. Рецидивист утверждает, что она заявила, что заберёт его квартиру, поэтому он её задушил.

«После совершения преступления он направился домой, постирал свою одежду, и вернулся в соседскую квартиру с керосином только на следующее утро и поджёг её»,

- рассказывал Дмитрий Добуш.

Также корреспондент Сиб.фм выяснил, что Александр Морев «раскололся» во время прохождения полиграфа, который сам же попросил следователей использовать. Теперь рецидивист может отправиться в колонию строгого режима ещё на 15 лет.

«10 августа в Советском районном суде Новосибирска состоялось судебное заседание по уголовному делу в отношении Морева А.В., обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 105, частью 2 статьи 167 УК РФ»,

- рассказали в суде.

Кроме убийства Александра Морева обвиняют и в совершении умышленного уничтожения чужого имущества, повлекшее причинение значительного ущерба, путем поджога. Как подсчитали следователи, ущерб составил 54 000. Следующее заседание состоится 23 августа. После прохождения полиграфа рецидивисту пришлось признать вину.

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Елена Отмахова
журналист

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