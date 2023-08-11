Хирург Безрукавый перечислил опасные болезни, из-за которых отекают ноги

Отеки могут быть следствием поражения печени и почек.

Хирург Первой профессиональной сети ортопедических салонов ОРТЕКА Алексей Безрукавый рассказал в беседе с «Газета.Ru», что отеки сигнализируют о нарушениях в организме и требуют особого внимания.

«Существует несколько причин их развития. Среди «безобидных» — это нахождение в одной позиции долгое время, употребление соленой пищи, предменструальный синдром, беременность, прием некоторых лекарственных средств», — рассказал специалист.

Однако отеки могут быть вызваны и другими более опасными заболеваниями. Например, к ним относятся: застойная сердечная недостаточность, поражение печени, почечная недостаточность, тромбоз, острая нехватка белка, ослабленные или поврежденные вены на ногах, добавил врач.

Чтобы избавиться от такого дискомфорта Безрукавый советует пить достаточное количество воды, ограничить потребление соли, избегать длительного сидения или стояния и длительного пребывания в жаркой или сухой среде, а также поддерживать оптимальный вес.

Напомним, хирург Бохян предупредил об опасности незаживающих ран.