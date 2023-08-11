Иммунолог Логина рассказала о проверенном методе, который избавит от пищевой аллергии

Метод аутолимфоцитотерапии поможет избавиться от пищевой аллергии.

Иммунолог-аллерголог, кандидат медицинских наук Надежда Логина рассказала в беседе с Pravda.Ru, что избавиться от аллергии на пищевые продукты может помочь аутолимфоцитотерапия.

«Это единственный пока метод в мире, который лечит пищевую аллергию. Поэтому при возникновении аллергических реакций нужно обратиться к аллергологу, поставить соответствующий диагноз и подобрать лечение», — объяснила врач.

Логина подчеркнула, что с помощью такого метода в большинстве случаев можно добиться эффекта, когда пациенты могут употреблять в пищу непереносимые продукты. Также профилактикой пищевой аллергии является своевременное лечение всех заболеваний желудочно-кишечного тракта, добавила она.

Напомним, аллерголог объяснила, как избавиться от дерматита в сезон цветений.