Какие будут выплаты на сборы в школу 1 сентября 2023 года

Массовые выплаты к новому учебному году в текущем году волнуют львиную долю российских семей с детьми-школьниками. Сеть переполнена противоречивой информацией, зафиксированы даже случаи мошенничества. Портал «Сиб.фм» публикует достоверную информацию по этой животрепещущей теме.

В 2021 «пандемийном» господдержка со стороны федеральных властей была оказана всем школьникам страны, независимо от дохода их родителей. Непростые экономические условия нынешнего года также могут стать поводом для школьных выплат, считают некоторые политики и простые россияне.

В Госдуме на рассмотрении уже второй год находится законопроект о введении регулярных школьных выплат с их ежегодной индексацией. На сегодняшний день доподлинно известно, что документ не выносился на депутатские чтения, поскольку «основные положения законопроекта не соответствуют принципам адресности и нуждаемости», как говорится в заключении Комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей.

Никаких выплат к школе глава нашего государства в 2023 году не анонсировал: «Разовые выплаты к 1 Сентября практиковались в ковидные годы, с тех пор система мер поддержки изменилась. С прошлого года около 10 миллионов детей охвачено единым пособием. Это пособие, собственно, и закладывалось с тем, чтобы не надо было каждый раз что-то обещать, предпринимать ситуативные какие-то меры: это систематизированная адресная поддержка», прокомментировала текущую ситуацию первый заместитель председателя Комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая.

По её словам, в настоящий момент на территории России действует три с половиной тысячи региональных мер поддержки семей с детьми, в том числе субсидии на сборы в школу для многодетных и малоимущих.

Другой эксперт Финансовой академии Capital Skills Марк Гойхман, говоря о невозможности массовых школьных выплат, отметил, что появилась крайне неприятное явление дефицита госбюджета, чего не было в последние годы. Государству не хватает средств на текущие расходы, и дополнительно поддерживать школьников становится затруднительно».

Кроме того, нет опции о единоразовых выплатах на школьников в этом году и на Госуслугах. Если предложения о заполнении заявления на такую выплату поступают кому-либо из россиян, то это мошенническая схема на фейковых сайтах, имитирующих портал Госуслуг.