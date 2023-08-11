Касаткина вышла в 1/4 турнира WTA-1000 в Монреале

Первая ракетка России сыграет с победительницей пары Рыбакина — Стивенс.

Дарья Касаткина, первая ракетка России, вышла в четвертьфинал турнира WTA-1000 в Монреале после победы над чешской теннисисткой Мари Боузковой со счетом 6:3, 6:4.

В рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) Касаткина занимает 14-е место, что является лучшим результатом среди россиянок.

Ее следующей соперница может стать четвертой ракеткой мира из Казахстана Елена Рыбакина в случае победы над американкой Слоан Стивенс. Турнир проходит на хардовом покрытии и имеет призовой фонд почти 2 млн 800 тыс. долларов.

В прошлом году титул завоевала румынка Симона Халеп.

Напомним, хоккеист Бреннан Менелл сможет играть за сборную России.