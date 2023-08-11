На Алтае глава района отчитал туристок из Новосибирска за опасную езду

В Алтайском крае девушки проехали по горной дороге, сидя в окне автомобиля.

В Чемальском районе Республики Алтай две девушки проехали по горной дороге, сидя на дверях машины с новосибирскими номерами. Об этом сообщил исполняющий обязанности главы района Айдар Елеков.

Девушки опустили стёкла дверей «Волги» и уселись на двери, высунувшись из окна. Это заметил Айдар Елеков, который ехал на встречу с жителями села Еланда.

«Есть некоторые сомнения, что достучался до их разума, но они теперь, может быть, лишний раз подумают, прежде чем вести себя таким образом на территории нашего района», — прокомментировал он произошедшее на своей странице Вконтакте.

Ранее Сиб.фм сообщал, что девушка с обнаженной грудью прокатилась в авто по центру Новосибирска. Водителю за это грозит штраф в размере 1000 рублей — и еще на тысячу могут оштрафовать за непристёгнутого пассажира. Самого пассажира также могут оштрафовать на 500 рублей.