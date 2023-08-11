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общество проиcшествия

На Алтае погиб турист из Новосибирской области

Фото: ГУ МЧС России

На перевале «Контейнер» мужчина из Новосибирской области сорвался со скалы и погиб.

Как сообщили в МЧС по Республике Алтай, трагический случай произошёл 10 августа в 12.09 на перевале «Контейнер». Группа из четырёх туристов совершала восхождение в районе Северо-Чуйского хребта. У одного из мужчин оборвалась страховка.

«При прохождении туристического маршрута при очевидных обстоятельствах сорвался со страховки и после падения погиб житель Новосибирской области, — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Республике Алтай.

– О случившемся сообщил один из участников туристической группы, которая не была зарегистрирована в ГУ МЧС России по Республике Алтай».

Пока погодные условия не позволяют направить к месту трагедии вертолет из Горно-Алтайска. Как только ненастье отступит, тело погибшего заберут.

Напомним, этим летом на Алтае погибло уже несколько новосибирских туристов. Буквально аналогичная ситуация произошла 24 июля этого года неподалёку от села Чемал.

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Елена Отмахова
журналист

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