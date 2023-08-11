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общество

Нарколог Холдин рассказал о губительных последствиях употребления алкоголя для беременных

Freepik, authors: Mikumi

Даже небольшая доза спиртных напитков может повлиять течение беременности и ребенка.

Спиртные напитки могут значимо повлиять на здоровье беременной женщины и ее ребенка. Об этом в беседе с изданием NEWS.ru рассказал главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава Московской области Виталий Холдин.

«На начальных этапах беременности яйцеклетка крайне зависима от внешних факторов. Употребление алкоголя может привести к ее гибели. Кроме того, такие напитки повышают тонус матки и могут спровоцировать выкидыш», — объяснил специалист.

Врач отметил, что медицинское сообщество пришло к единому мнению по данному вопросу. По его словам, никакой безопасной дозы алкоголя для беременных женщин не существует.

Напомним, нарколог Кизицкий заявил, что люди с рождения имеют склонность к зависимостям.

#здоровье #Беременность #нарколог #спиртное #вред
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Дарья Бочкун
журналист

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