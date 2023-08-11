Об этом не скажет ни один дачник: дедовский способ защитить огород от тли

Тля, как беда, не приходит одна – оккупирует огород в тесном тандеме с муравьями. Наши предки это знали, потому и боролись с обеими вредителями одновременно. Портал «Сиб.фм» собрал несколько убойных дедовских способа избавить земельный участок от этих прожорливых насекомых.

Если однажды на приусадебном участке появились муравьи и тля, они уже никуда с него не уйдут. Придётся выселять. На помощь придут проверенные веками дедовские способы, абсолютно безопасные для почвы и растений, но смертоносные для огородных вредителей.

Сразу оговоримся, муравьи и тля требуют для себя разных рецептов. Начнём с тли: в литре воды разведём 50 граммов красного жгучего перца и проварим на медленном огне минут 20, постоянно помешивая самодельное варево. Далее отставим раствор в сторону и до утра его трогать не будем. Следующий день начнём с процеживания остывшего перцового настоя и разведения теплой водой в пропорции 1 к 4. Через пульверизатор опрыскаем места расположения тли.

Муравьёв попробуем отпугнуть нашатырем из аптек. Рабочий раствор состоит из литра воды и 10 мл нашатырного спирта (разводим на открытом воздухе). Готовым средством просто зальём муравейник – через пару дней вредители исчезнут (в противном случае повторим манипуляцию).

Кстати, раствор на базе нашатырного спирта выведет не только муравьев, но и отпугнёт своим запахом от места полива многих других огородных вредителей.

Существуют и другие экологичные способы избавления от этой «парочки» вредителей. Их мы собрали на специализированных дачных форумах:

· два сырых яичных желтка, по одной столовой ложке лимонного сока и любого моющего средства перемешать и нанести на растения, где есть насекомые;

· на литр теплой воды добить четверть бруска хозяйственного мыла, натертого на терке, и столовую ложку кальцинированной соды (опрыскивать места расположения тли и муравьёв);

· 300 г корней конского щавеля залить 10 л горячей воды и настаивать 2-3 часа (опрыскивать поражённые растения);

· в 100 мл сливок растворить по 10-15 капель эфирных масел лаванды, чайного дерева, кедра и чабреца, затем добавить 2 стакана воды и опрыскивать ею растения 2 раза в день.