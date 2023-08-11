Пять жителей Новосибирска похитили из поездов кирпичи и сладости на 2,5 млн рублей

В Новосибирской области будут судить пятерых похитителей товаров из поездов.

Дела пятерых жителей Новосибирска направят в суд по обвинению в краже на сумму более 2,5 млн рублей. Об этом сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

Следователи установили, что в 2022 году обвиняемые вскрывали контейнеры поездов на железнодорожных станциях Мошково, Иня-Восточная и Новосибирск-Восточный. Из контейнеров они забрали бытовую технику, строительные материалы, кондитерские изделия и другое имущество. Общая сумма похищенного превышает 2,5 млн рублей.

Теперь похитителей обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных пп. «а», «б», ч.2, п. «в» ч.3, п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража в крупном и особо крупном размерах, совершенная группой лиц по предварительному сговору, с незаконным проникновением в иное хранилище).

Дело рассмотрит Мошковский районный суд Новосибирской области.