Российские банки начали поднимать ставки по ипотеке

Ставки на ипотечные кредиты на рынке выросли в диапазоне 0,5-1 процентных пункта.

Восемь из 13 крупнейших российских банков повысили ставки по ипотеке. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на мониторинга финансового маркетплейса «Сравни»

В их числе — Сбербанк, ВТБ, Альфа-банк, Газпромбанк, Совкомбанк, Росбанк, Райффайзенбанк, «Открытие». Из числа топ-30 участников рынка ставки на жилищные кредиты в сторону увеличения скорректировали в банке «Дом.рф», крымском РНКБ, Уралсибе и МТС Банке.

По данным маркетплейса, за это время ставки на ипотечные кредиты на рынке выросли в диапазоне 0,5-1 процентный пункт. Причиной коррекции ставок стало повышение ключевой в конце июля впервые с сентября прошлого года сразу на 1 процентный пункт до 8,5%.

Напомним, российские банки запускают операции в цифровых рублях.