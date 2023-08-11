Сексолог раскрыла тайну расставания дочери Шойгу с мужем

Новость о разводе Ксении Шойгу и блогера Алексея Столярова на несколько дней затмила даже геополитические события в России. К обсуждению темы присоединились эксперты в области психологии и сексологии. Портал «Сиб.фм» публикует самые интересные комментарии и смелые предположения об истинной причине ухода из семьи зятя министра обороны РФ.

Брак дочери высокопоставленного чиновника и обычного фитнес-блогера общественность изначально сочла мезальянсом. Однако это не помешало паре завести общего ребенка (17 сентября 2021 года в семье Шойгу появилась третья внучка Милана, а первых двух подарила министру обороны его старшая дочь Юлия).

Совместная жизнь Ксении и Алексея оказалась короткой (они начали встречаться в 2020 году). Об истинных причинах разрыва отношений судить сложно, поскольку пара тщательно прятала свою любовь от чужих глаз. По словам Ксении, брак распался из-за слишком плотных и не совпадающих графиков работы супругов: «Мы достаточно давно не являемся парой, но являемся партнерами и очень близкими друзьями. Невозможно в таком объеме работы себя найти. Видимся исключительно по праздникам: когда он откуда-то прилетает, или я с открытия музея приезжаю. Милана всегда рада», пояснила дочь министра. Кстати, бывший муж подтвердил её слова, не задумываясь.

На лицо — обоюдное согласие, уверяют психологи. Это подтверждает и поведение пары после разводы — они продолжают вместе воспитывать дочку и решать рабочие вопросы, вести совместные проекты.

Супружеские отношения на расстоянии – довольно распространённая причина разводов в российских семьях, поясняет сексолог Александра Миллер, отмечая, что при желании можно поддержать на расстоянии абсолютно всё: страсть, эмоциональную близость, что угодно: «На расстоянии люди прибегают к легкому флирту друг с другом, откровенной переписке. Нужно вносить элемент игры в отношения, устраивать совместный досуг. При желании это можно устроить при любом графике. А так называемые серьезные отношения, когда оба такие серьезные, со сложным графиком — это грустно», прокомментировал он новость о разводе Шойгу и Столярова.

Конечно, мнение фаловеров в сети отличается от экспертному резкостью и прямотой, с которой они буквально накинулись на пару. Среди самых резких высказываний встречались и довольно грубые: «Как они вообще могли сойтись? Серьезная девушка и клоун», «Фиктивно разошлись, поди, чтобы народ не возмущался, почему он не на фронте».